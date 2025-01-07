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Cуд продовжив арешт нардепу Шевченку

Київ • УНН

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Печерський суд продовжив тримання під вартою нардепа Євгенія Шевченка до 7 березня без права застави. Депутата підозрюють у державній зраді через поширення проросійських наративів та заклики до переговорів з агресором.

Печерський райсуд Києва продовжив до 7 березня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для нардепа Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді. Про це УНН повідомляє з посиланням на Суспільне.

"Суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для нардепа Євгенія Шевченка. За рішенням суду він перебуватиме у СІЗО до 7 березня без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Народному депутату України Євгену Шевченку повідомлено про підозру у державній зраді.

За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював наративи держави-агресора. Розповсюджуючи спеціально підібрану інформацію та застосовуючи різні форми маніпуляцій, він озвучував викривлені факти про зовнішній і внутрішній політичний курс України, впливаючи на свідомість та думку громадян.

Представник ГУР Андрій Юсов заявляв, що народний депутат Євгеній Шевченко, який закликав Президента України Володимира Зеленського починати діалог з росією, не є співробітником Головного управління розвідки.

7 листопада, нардеп Шевченко у своєму Telegram-каналі закликав Президента України до переговорів з російським диктатором володимиром путіним.

Крім цього, Шевченко виступив за повернення до сесійної зали нардепів, підозрюваних у державній зраді.

У 2022 році Шевченко надавав посвідчення ГУР Міноборони як доказ, що справді служить у розвідці.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відповів депутату, зазначивши, що "деякі народні депутати схоже заплуталися в питаннях національної безпеки, національних інтересів та майбутнього країни".

"Якщо у їх головах національні інтереси = поразці України, то вони роблять велику помилку в інтересах рф. План перемоги України, Формула миру - це шлях до справедливості", - заявив Єрмак.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
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