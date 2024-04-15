Court finds unreliable information that UOC Bishop Nikita was "caught in the act of physical intimacy with a 17-year-old boy" during searches in Chernivtsi

Шевченковский районный суд города Киева признал недостоверной информацию о том, что епископа УПЦ Никиту "застали в момент физической близости с 17-летним парнем", поющим в местном хоре, во время обысков собора в Черновцах в ноябре 2022 года. Об этом говорится в решении суда от 2 апреля, передает УНН.

"Признать недостоверной информацию, размещенную и распространенную интернет-изданием "Левый берег" в публикации, а именно информацию следующего содержания: "...во время обыска сотрудники СБУ застали в момент физической близости секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП с 17-летним парнем, который поет в местном хоре", - говорится в решении суда.

Также суд обязал "Левый берег" опровергнуть распространенную информацию, указав, что она не соответствует действительности, не позднее 15-ти дней со дня вступления решения суда в законную силу с доказательствами направления соответствующих сведений адресату.

Также "Левый берег" должен уплатить епископу 10 тысяч гривен причиненного морального вреда и более двух тысяч гривен судебного сбора. Кроме того, еще 20 тысяч гривен и стоимость судебного сбора взыщут с шеф-редактора издания Сони Кошкиной.

Напомним

В ноябре 2022 года правоохранители провели контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП. Служба безопасности во время обысков обнаружила склады с прокремлевской литературой, переписку с методичками от российских кураторов и документы, подтверждающие наличие гражданства рф.

Тогда издание "Левый берег" со ссылкой на источники написало, что на тот момент секретаря епархии, архимандриата Никиту, а ныне епископа Ивано-Франковский и Коломыйский УПЦ МП "застали в момент физической близости" с 17-летним парнем, который поет в местном хоре. Правоохранители этого официально не подтверждали.

В свою очередь Никита заявлял, что во время обысков правоохранители якобы заставили священников раздеться, а затем сфотографировали.