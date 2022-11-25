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СБУ підтвердила обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: що знайшли

СБУ підтвердила обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: що знайшли

Київ • УНН

 • 1614079 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Служба безпеки України під час обшуків у Чернівецько-Буковинській єпархії української православної церкви московського патріархату виявила склади з прокремлівською літературою, листування з методичками від російських кураторів та документи, які підтверджують наявність громадянства рф. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram СБУ.

Деталі

"Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). В результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур", – ідеться у повідомленні.

За даними СБУ, також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують "методички" щодо "особливостей" проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Як зазначили, представники рпц давали завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної ситуації в Україні та на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію рф та розповідати про нібито утиски "московської церкви".

"Служба безпеки України знайшла і склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів. Крім того, під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів – посвідка "героя росії", підписана міністром оборони рф за "захоплення Криму" у 2014 році", – додали в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Тривають процесуальні дії.

Нагадаємо

25 листопада Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ заявила, що до них прийшли з обшуками.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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