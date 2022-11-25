Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ заявила, що до них прийшла з обшуками СБУ

Цитата

"СБУ проводить обшуки в єпархіальному управлінні Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

22 листопада СБУ проводила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, а також на Рівненщині на території Корецького Свято-Троїцького монастиря, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

СБУ повідомила, що знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян рф під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ (МП), зокрема, у Києво-Печерській Лаврі та на Рівненщині