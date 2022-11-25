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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25225 перегляди

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Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ заявила, що до них прийшла з обшуками СБУ

Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ заявила, що до них прийшла з обшуками СБУ

Київ • УНН

 • 1242862 перегляди

КИЇВ. 25 листлопада. УНН. Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ заявила у Facebook, що до них прийшли з обшуками, пише УНН.

Цитата

"СБУ проводить обшуки в єпархіальному управлінні Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

22 листопада СБУ проводила контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, а також на Рівненщині на території Корецького Свято-Троїцького монастиря, жіночого монастиря на честь Волинської ікони Божої Матері та на території приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

СБУ повідомила, що знайшла проросійську літературу, мільйони готівки та «сумнівних» громадян рф під час безпекових заходів у приміщеннях УПЦ (МП), зокрема, у Києво-Печерській Лаврі та на Рівненщині

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