Черновицко-Буковинская епархия УПЦ заявила, что к ним пришла с обысками СБУ

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"СБУ проводит обыски в епархиальном управлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ", – говорится в сообщении.

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22 ноября СБУ проводила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также в Ровенской области на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря, женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.

СБУ сообщила, что нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и «сомнительных» граждан рф во время мер по безопасности в помещениях УПЦ (МП), в частности, в Киево-Печерской Лавре и в Ровенской области.