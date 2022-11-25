Черновицко-Буковинская епархия УПЦ заявила, что к ним пришла с обысками СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Черновицко-Буковинская епархия УПЦ заявила в Facebook, что к ним пришли с обысками, пишет УНН.
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"СБУ проводит обыски в епархиальном управлении Черновицко-Буковинской епархии УПЦ", – говорится в сообщении.
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22 ноября СБУ проводила контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве, а также в Ровенской области на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря, женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.
СБУ сообщила, что нашла пророссийскую литературу, миллионы наличных и «сомнительных» граждан рф во время мер по безопасности в помещениях УПЦ (МП), в частности, в Киево-Печерской Лавре и в Ровенской области.