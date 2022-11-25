СБУ подтвердила обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП: что нашли

Детали

"Служба безопасности провела контрразведывательные меры на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате следственных действий правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, также разоблачена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают "методички" по "особенностям" проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Как отметили, представители рпц давали задачу заниматься дезинформацией относительно общественно-политической ситуации в Украине и на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию россии и рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви".

"Служба безопасности Украины нашла и склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, которая восхваляет страну-агрессора и призывает поддержать оккупантов. Кроме того, при осмотре компьютеров руководства епархии обнаружены фотокопии удостоверений рашистов, которые принимали участие в боевых действиях против украинских войск. Среди таких документов – вид "героя россии", подписанный министром обороны рф за "захват Крыма" в 2014 году", – добавили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются процессуальные действия.

Напомним

25 ноября Черновицко-Буковинская епархия УПЦ заявила, что к ним пришли с обысками.