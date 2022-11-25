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СБУ подтвердила обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП: что нашли

Киев • УНН

 • 1614077 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Служба безопасности Украины во время обысков в Черновицко-Буковинской епархии украинской православной церкви московского патриархата обнаружила склады с прокремлевской литературой, переписку с методичками от российских кураторов и документы, которые подтверждают наличие гражданства рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram СБУ.

Детали

"Служба безопасности провела контрразведывательные меры на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП). В результате следственных действий правоохранители обнаружили документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, также разоблачена переписка руководителей епархии со своими московскими кураторами, в которых они получают "методички" по "особенностям" проведения церковных литургий после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Как отметили, представители рпц давали задачу заниматься дезинформацией относительно общественно-политической ситуации в Украине и на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию россии и рассказывать о якобы притеснениях "московской церкви".

"Служба безопасности Украины нашла и склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, которая восхваляет страну-агрессора и призывает поддержать оккупантов. Кроме того, при осмотре компьютеров руководства епархии обнаружены фотокопии удостоверений рашистов, которые принимали участие в боевых действиях против украинских войск. Среди таких документов – вид "героя россии", подписанный министром обороны рф за "захват Крыма" в 2014 году", – добавили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются процессуальные действия.

Напомним

25 ноября Черновицко-Буковинская епархия УПЦ заявила, что к ним пришли с обысками.

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