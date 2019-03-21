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Суд принял заявление об изменении исковых требований по делу Супрун

Киев • УНН

 • 10585 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению заявление об изменении исковых требований по делу об и.о. Министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.

Суд принял заявление об изменении исковых требований по делу Супрун

"Состоялось подготовительное заседание по иску Игоря Мосийчука к и.о. Министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун об отсутствии у нее полномочий Министра, третье лицо - Кабинет Министров Украины. В ходе заседания суд принял к рассмотрению заявление истца об изменении исковых требований. С целью обеспечения права ответчика и третьего лица по делу на подготовку отзыва (объяснений) на иск с учетом изменения его предмета, суд отложил подготовительное заседание до 15 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 февраля 2019 суд вынес решение об обеспечении иска и запретил Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины. В то же время, Ульяне Супрун не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ей как заместителю министра.

11 февраля судья Окружного административного суда Киева отправился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству Кабинета министров Украины об отмене мер обеспечения иска по делу об отсутствии компетенции министра у и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Как сообщал УНН, 13 февраля Кабинет министров Украины принял распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины, кроме исключительных полномочий Министра как члена Кабинета Министров Украины.

А 14 февраля Окружной админсуд Киева не удовлетворил ходатайство правительства, но отменил по собственной инициативе временный запрет Ульяне Супрун выполнять полномочия министра здравоохранения.

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