Суд прийняв заяву про зміну позовних вимог у справі Супрун
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва прийняв до розгляду заяву про зміну позовних вимог у справі щодо в.о. Міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.
"Відбулось підготовче засідання у справі за позовом Ігоря Мосійчука до в.о. Міністра охорони здоров’я України Уляни Супрун щодо відсутності у неї повноважень Міністра, третя особа – Кабінет Міністрів України. В ході засідання суд прийняв до розгляду заяву позивача про зміну позовних вимог. З метою забезпечення права відповідача та третьої особи у справі на підготовку відзиву (пояснень) на позов з урахуванням зміни його предмету, суд відклав підготовче засідання до 15 квітня 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 5 лютого 2019 року суд виніс ухвалу про забезпечення позову та заборонив Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров’я України. Водночас, Уляні Супрун не було заборонено здійснювати повноваження, які були делеговані їй як заступнику міністра.
11 лютого суддя Окружного адміністративного суду Києва відправився до нарадчої кімнати для прийняття рішення за клопотанням Кабінету міністрів України про скасування заходів забезпечення позову у справі про відсутність компетенції міністра у в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.
Як повідомляв УНН, 13 лютого Кабінет міністрів України прийняв розпорядження, яке дозволяє Уляні Супрун виконувати обов’язки міністра охорони здоров’я України, крім виключних повноважень Міністра як члена Кабінету Міністрів України.
А 14 лютого Окружний адмінсуд Києва не задовольнив клопотання уряду, але скасував з власної ініціативи тимчасову заборону Уляні Супрун виконувати повноваження міністра охорони здоров‘я.