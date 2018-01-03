Суд начал рассматривать жалобу ГПУ относительно меры пресечения Саакашвили

"Судебное заседание объявляю открытым", - сказал судья Олег Присяжнюк.

Напомним, 22 декабря 2017 года, апелляционный суд Киева постановил перенести слушания ходатайства прокуроров об отмене решения Печерского райсуда и назначения Саакашвили пресечения в виде содержания под стражей на январь 2018 года.

Причиной переноса слушания апелляции ГПУ против Саакашвили стало то, что, по словам судьи, Печерский районный суд Киева (первая инстанция по делу - ред.) не передала материалы дела в Апелляционный суд.

Как сообщал УНН, 11 декабря 2017 Печерский районный суд отказался применять к Саакашвили любые меры и отпустил его из зала суда.

В свою очередь, 15 декабря Генеральная прокуратура Украины подала жалобу в Апелляционный суд Киева на отказ предыдущей судебной инстанции отправить экс-президента Грузии под домашний арест.