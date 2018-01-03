Суд почав розглядати скаргу ГПУ щодо запобіжного заходу Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В Апеляційному суді Києва почалося слухання клопотання ГПУ про обрання міри запобіжного заходу для екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, передає кореспондент УНН.
“Судове засідання оголошую відкритим,” — сказав суддя Олег Присяжнюк.
Зазначимо, що зала, де відбувається судове засідання, вщерть заповнена журналістами та прихильниками Саакашвілі.
Нагадаємо, 22 грудня 2017 року, апеляційний суд Києва постановив перенести слухання клопотання прокурорів про відміну рішення Печерського райсуду і призначення Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на січень 2018 року.
Причиною переносу слухання апеляції ГПУ проти Саакашвілі стало те, що, за словами судді, Печерський районний суд Києва (перша інстанція у справі — ред.) не передала матеріали справи до Апеляційного суду.
Як повідомляв УНН, 11 грудня 2017 року Печерський районний суд відмовився застосовувати до Саакашвілі будь-які запобіжні заходи і відпустив його з зали суду.
У свою чергу, 15 грудня Генеральна прокуратура України подала скаргу в Апеляційний суд Києва на відмову попередньої судової інстанції відправити екс-президента Грузії під домашній арешт.