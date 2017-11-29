Суд начал избирать меру пресечения сыну нардепа Попова

Как известно, прокуратура будет ходатайствовать избрать меру пресечения для сына Попова и его сообщника в виде содержания под стражей.

Напомним, раньше народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Попов заявил, что надеется, что решение суда по мере пресечения для его сына будет справедливым, но не строгим

Как сообщал УНН, 14-летний сын народного депутата от Радикальной партии Игоря Попова задержан по подозрению в совершении ограбления.

Столичная полиция открыла уголовное производство по статье "разбой" по факту ограбления магазина в Оболонском районе двумя подростками, среди которых был 14-летний сын народного депутата Игоря Попова.

Также правоохранители сообщили о подозрении сыну народного депутата Украины Игоря Попова и еще одному несовершеннолетнему за разбойное нападение на магазин в Оболонском районе Киева.