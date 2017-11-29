Суд почав обирати запобіжний захід сину нардепа Попова
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Оболонський районний суд Києва розпочав судове засідання з обрання запобіжного заходу 14-річному сину народного депутата від радикальної партії Ігоря Попова, який підозрюється у розбійному нападі на магазин, передає кореспондент УНН.
Як відомо, прокуратура клопотатиме обрати запобіжний захід для сина Попова та його спільника у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, перед засіданням народний депутат України від Радикальної партії Ігор Попов заявив, що сподівається, що рішення суду по запобіжному заходу для його сина буде справедливим, але не суворим.
Як повідомляв УНН, 14-річний син народного депутата від Радикальної партії Ігора Попова затриманий за підозрою в скоєння пограбування.
Столична поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "розбій" за фактом пограбування магазину в Оболонському районі двома підлітками, серед яких був 14-річний син народного депутата Ігоря Попова.
Також, правоохоронці повідомили про підозру сину народного депутата України Ігоря Попова та ще одному неповнолітньому за розбійний напад на магазин в Оболонському районі Києва.