Суд ушел советоваться, отстранять ли Труханова с должности мэра Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Сторона обвинения настаивает на необходимости отстранения от должности городского головы Одессы Геннадия Труханова, при этом его защита отмечает безосновательность такого шага. Об этом они заявили сегодня во время судебного заседания в Соломенском райсуде Киева, передает корреспондент УНН.
"Мы не ставим вопрос, кто должен быть Одесским городским головой. Мы ставим вопрос, что Одесский городской голова на сегодня является подозреваемым в совершении уголовного нарушения. Мы говорим о том, что на данном этапе есть обоснованные доказательства, что что-то было не так при покупке недвижимости... Просим удовлетворить ходатайство и отстранить Г.Труханова от выполнения обязанностей городского головы на два месяца", - отметила сторона обвинения.
В свою очередь защита Г.Труханова заявила, что "говорить о том, что объект приобретался по завышенной стоимости, нельзя. Решение городского совета принималось коллегиально, каких-либо замечаний на вопрос не поступало, вопрос с повестки дня не снимался". "Кроме того, обращаем внимание, что вопрос рассматривался еще в 16-м году ... Поэтому просим в удовлетворении ходатайства прокурора в отстранении Геннадия Труханова отказать", - подчеркнула защита.
"Хочу подчеркнуть официально, что я, Труханов Геннадий, не вступал в преступный сговор с целью завладения бюджетными средствами города. Прошу ходатайство не удовлетворять... Влиять ни на кого не собираюсь, а только помочь следствию", - сказал Г.Труханов.
"Для принятия процессуального решения по заявленному ходатайству суд удаляется в совещательную комнату", - сказал судья Дмитрий Кратко.
Как сообщал УНН, САП подала ходатайство в Соломенский райсуд Киева об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова. Суд перенес заседание по отстранению Г.Труханова на 27 февраля.
15 февраля Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к Г.Труханову. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова. Апелляция оставила решение без изменений.
Одесского городского голову и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.