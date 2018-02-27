Суд пішов радитися, чи відстороняти Труханова з посади мера Одеси

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сторона обвинувачення наполягає на необхідності відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова, натомість його захист наголошує на безпідставності такого кроку. Про це вони заявили сьогодні під час судового засідання у Солом’янському райсуді Києва, передає кореспондент УНН.

"Ми не ставимо питання, хто має бути Одеським міським головою. Ми ставимо питання, що Одеський міський голова на сьогодні є підозрюваним у вчиненні кримінального порушення. Ми говоримо про те, що на даному етапі є обґрунтовані докази, що щось було не так при купівлі нерухомості… Просимо задовольнити клопотання і відсторонити Г.Труханова від виконання обов'язків міського голови на два місяці", - зазначила сторона обвинувачення.

У свою чергу захист Г.Труханова наголошував, що "стверджувати про те, що об'єкт купувався за завищеною вартістю, не можна. Рішення міської ради приймалося колегіально, будь-яких зауважень на питання не надходило, питання з порядку денного не знімалося". "Крім того, звертаємо увагу, що питання розглядалося ще у 16-му році… Тому просимо в задоволенні клопотання прокурора у відстороненні Геннадія Труханова відмовити", - наголосив захист.

"Хочу наголосити офіційно, що я, Труханов Геннадій, не вступав у злочинну змову з метою заволодіння бюджетними коштами міста. Прошу клопотання не задовольняти… Впливати ні на кого не збираюся, а лише допомогти слідству", - сказав Г.Труханов.

"Для прийняття процесуального рішення за заявленим клопотанням суд видаляється до нарадчої кімнати", - сказав суддя Дмитро Кратко.

Як повідомляв УНН, САП подала клопотання до Солом’янського райсуду Києва про відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова. Суд переніс засідання щодо відсторонення Г.Труханова на 27 лютого.

15 лютого Солом’янський районний суд Києва відмовив САП та НАБУ у задоволені клопотання про застосування арешту до Г.Труханова. Суд відпустив міського голову на поруки народного депутата Дмитра Голубова. Апеляція залишила рішення без змін.

Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

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