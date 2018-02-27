Суд пішов радитися, чи відстороняти Труханова з посади мера Одеси

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Сторона обвинувачення наполягає на необхідності відсторонення від посади міського голови Одеси Геннадія Труханова, натомість його захист наголошує на безпідставності такого кроку. Про це вони заявили сьогодні під час судового засідання у Солом’янському райсуді Києва, передає кореспондент УНН.