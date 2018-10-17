Суд перенес рассмотрение дела Лавриновича на 29 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства по обвинению экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича на 29 октября. Об этом сообщил председательствующий судья Павел Отвитовский, передает корреспондент УНН.
"Объявляется перерыв ... на 29 октября 11:00", - сказал судья.
Отвитовский пояснил, что перенос рассмотрения дела связан с тем, что в коллегии судей предназначено другое заседание, фигурантом которого является лицо, находящееся под стражей.
Участники процесса не возражали против переноса дела.
Также суд определил и даты для следующих заседаний: 14 ноября 17:00, 19 ноября 14:00, 27 ноября 14:00, 4 декабря 17:00, 11 декабря 17:00, 18 декабря 17:00, 20 декабря 9:00.
Напомним, 17 апреля 2018 года защите экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича вручили обвинительный акт по делу возвращения к Конституции 1996 года.
Обвинительный акт относительно Лавриновича, который обвиняется в совершении по предварительному сговору действий, направленных на захват бывшим президентом Украины государственной власти (ч.2 ст.27, ч.1 ст.109 УК Украины), направили в суд 18 апреля.