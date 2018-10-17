Суд переніс розгляд справи Лавриновича на 29 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Подільський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича на 29 жовтня. Про це повідомив головуючий суддя Павло Отвітовський, передає кореспондент УНН.
"Оголошується перерва ... на 29 жовтня 11:00", - сказав суддя.
Отвітовський пояснив, що перенесення розгляду справи пов'язане з тим, що в колегії суддів призначене інше засідання, фігурантом якої є особа, що перебуває під вартою.
Учасники процесу не заперечували проти перенесення справи.
Також суд визначив і дати для наступних засідань: 14 листопада 17:00, 19 листопада 14:00, 27 листопада 14:00, 4 грудня 17:00, 11 грудня 17:00, 18 грудня 17:00, 20 грудня 9:00.
Нагадаємо, 17 квітня 2018 року захисту екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича вручили обвинувальний акт у справі повернення до Конституції 1996 року.
Обвинувальний акт щодо Лавриновича, який обвинувачується у вчиненні за попередньою змовою дій, направлених на захоплення колишнім президентом України державної влади (ч.2 ст.27, ч.1 ст.109 КК України), скерували до суду 18 квітня.