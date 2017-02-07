Суд перенес рассмотрение ходатайства о заочном следствие в отношении Н.Чауса на неопределенный срок - САП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Соломенский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры о предоставлении разрешения на специальное (заочное) досудебное расследование в уголовном производстве в отношении судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Об этом УНН сообщили в САП.
"Сегодня Соломенский районный суд перенес рассмотрение дела (ходатайство НАБУ и САП о специальном (заочном) досудебном расследовании уголовного производства в отношении Н.Чауса - ред.) на неопределенное время, поскольку адвокаты судьи Чауса заявили отвод следственному судье", - сообщили в пресс -службе САП.
Напомним, 25 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры подали ходатайство в суд о специальном досудебном расследовании в отношении судьи Днепровского районного суда г.Киева Николае Чаусе .
При этом 18 января Соломенский районный суд Киева заочно применил к судье Днепровского районного суда столицы Николаю Чаусу меру пресечения в виде содержания под стражей и в качестве альтернативы определил залог в сумме 3,7 млн. грн.
Как сообщал УНН, 9 августа детективы НАБУ разоблачили судью Н.Чауса при получении неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. за вынесение решения суда в интересах подсудимого.
Письменное уведомление о подозрении судье в совершении уголовного преступления по ч.4 ст.368 Украина, составленное руководителем САП 10 августа 2016 года и направлено Н.Чаусу 11 августа 2016 года.
6 сентября Верховная Рада Украины дала согласие на задержание судьи и его арест . После этого, воспользовавшись судейским иммунитетом, подозреваемый покинул территорию Украины.
С 16 августа судья Н.Чаус объявлен в национальный, а с 11 ноября -в международный розыск .