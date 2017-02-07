Суд переніс розгляд клопотання про заочне слідство щодо М.Чауса на невизначений термін – САП
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Солом’янський районний суд Києва переніс розгляд клопотання Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса. Про це УНН повідомили у САП.
“Сьогодні Солом’янський районний суд переніс розгляд справи (клопотання НАБУ та САП про спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження щодо М.Чауса — ред.) на невизначений час, оскільки адвокати судді Чауса заявили відвід слідчому судді”, — повідомили у прес-службі САП.
Нагадаємо, 25 січня детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури подали клопотання до суду про спеціальне досудове розслідування щодо судді Дніпровського районного суду м. Києва Миколи Чауса.
При цьому 18 січня Солом’янський районний суд Києва заочно застосував до судді Дніпровського районного суду столиці Миколи Чауса запобіжний захід у вигляді тримання під вартою і як альтернативу визначив заставу у сумі 3,7 млн грн.
Як повідомляв УНН, 9 серпня детективи НАБУ викрили суддю Чауса під час отримання неправомірної вигоди у сумі 150 тис. дол. за винесення рішення суду в інтересах підсудного.
Письмове повідомлення про підозру судді у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.368 України, складене керівником САП 10 серпня 2016 року й направлено М.Чаусу 11 серпня 2016 року.
6 вересня Верховна Рада України дала згоду на затримання судді та його арешт. Після цього, скориставшись суддівським імунітетом, підозрюваний залишив територію України.
З 16 серпня суддю Чауса оголошено у національний, а з 11 листопада —у міжнародний розшук.