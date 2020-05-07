Суд перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Януковичу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Печерский районный суд Киева перенес на 12 мая рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом журналисту УНН сообщил прокурор Алексей Донской.
"Сегодня удовлетворили ходатайство об онлайн трансляции заседания, для ее обеспечения рассмотрение ходатайства перенесено на 12 мая", - сказал Донской.
Как сообщалось, Киевский апелляционный суд отказал защите в изменении территориальной подсудности при рассмотрении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
Напомним, судья Печерского районного суда Киева Галина Матийчук отказала в отводе судьи Алексея Соколова от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.