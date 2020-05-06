Суд відмовив у зміні територіальної підсудності в справі Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Київський апеляційний суд відмовив захисту у зміні територіальної підсудності при розгляді клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Про це журналісту УНН повідомив прокурор Олексій Донський.
“Суд відмовив захистникам у зміні територіальної підсудності”, — сказав Донський.
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Також він повідомив, що завтра о 11:30 у Печерському районному суді Києва відбудеться розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Нагадаємо, суддя Печерського районного суду Києва Галина Матійчук відмовила у відводі судді Олексія Соколова від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.