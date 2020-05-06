Суд відмовив у зміні територіальної підсудності в справі Януковича

“Суд відмовив захистникам у зміні територіальної підсудності”, — сказав Донський.

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Також він повідомив, що завтра о 11:30 у Печерському районному суді Києва відбудеться розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Нагадаємо, суддя Печерського районного суду Києва Галина Матійчук відмовила у відводі судді Олексія Соколова від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.