Справа Януковича: суд відмовив у відводі судді Соколова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Суддя Печерського районного суду Києва Галина Матійчук відмовила у відводі судді Олексія Соколова від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Про це журналісту УНН повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.
Сердюк пояснив, що вони заявляли про відвід судді, тому що суд не залучив потерпілих у справі Майдану.
“Потерпілі у справі залучені, у зв’язку з цим у відводі судді Соколова відмовлено, захистом також поставлено питання про зміну підсудності із Печерського районного суду Києва до Шевченківського районного суду Києва, тобто за місцем знаходження ДБР”, - розповів адвокат.
За його словами, розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу перенесли, адже вирішуються процесуальні питання пов’язані зі зміною підсудності.
"Дати наступного засідання наразі немає", - додав адвокат.
Як повідомлялося, захист Януковича заявив про відвід судді Соколову.
Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.
Додамо, що Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича.