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Суд зняв з розгляду засідання щодо апеляції Януковича

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Київський апеляційний суд зняв з розгляду засідання щодо розгляду апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.

"Справу знято з розгляду до 18 травня 11:00 у зв’язку з неповним складом суду",- сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, суд переніс на 13 квітня розгляд апеляції Януковича.

Як повідомлялося, Януковича повісткою викликали до суду на 23 березня.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича.

Зазначимо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

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