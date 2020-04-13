Суд снял с рассмотрения заседание по апелляции Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд снял с рассмотрения заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе суда.
“Дело снят с рассмотрения до 18 мая 11:00 в связи с неполным составом суда”, — сказали в пресс-службе.
Напомним, суд перенес на 13 апреля рассмотрение апелляции Януковича.
Как сообщалось, Януковича повесткой вызвали в суд на 23 марта.
Напомним, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене експрезидента Украины Виктора Януковича.
Отметим, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене — 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.