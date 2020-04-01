Суд продовжить розгляд апеляції Януковича 13 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Київський апеляційний суд продовжить розгляд апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича 13 квітня. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
“Засідання щодо продовження розгляду апеляційних скарг призначили на 13 квітня о 11:00”, — сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, суд переніс розгляд апеляції Януковича.
Як повідомлялося, Януковича повісткою викликали до суду на 23 березня.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича.
Як писав УНН раніше, захист Януковича заявляв, що наполягатиме на виступі свого підзахисного в режимі відеоконференції.
Зазначимо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.