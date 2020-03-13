Януковича повісткою викликали до суду на 23 березня

КИЇВ. 13 березня. УНН. Київський апеляційний суд викликав експрезидента України Віктора Януковича в якості обвинуваченого на судове засідання з розгляду апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду на 23 березня. Про це УНН повідомляє із посиланням на повістку, опубліковану в "Урядовому кур’єрі".