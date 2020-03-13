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Януковича повісткою викликали до суду на 23 березня

Януковича повісткою викликали до суду на 23 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Київський апеляційний суд викликав експрезидента України Віктора Януковича в якості обвинуваченого на судове засідання з розгляду апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду на 23 березня. Про це УНН повідомляє із посиланням на повістку, опубліковану в "Урядовому кур’єрі".

Так, у повістці йдеться, що Київський апеляційний суд викликає Януковича в якості обвинуваченого на 11:00 23 березня 2020 року.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича.

Як повідомлялося раніше в УНН, захист Януковича заявляв, що наполягатиме на виступі свого підзахисного в режимі відеоконференції.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд викликав експрезидента України Віктора Януковича як обвинуваченого на судове засідання з розгляду апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про державну зраду на 18 жовтня 2019 року.

Зазначимо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

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