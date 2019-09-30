Апеляцію Януковича продовжать розглядати 18 жовтня: захист наполягатиме на відеоконференції
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Чергове засідання Київського апеляційного суду у справі експрезидента України Віктора Януковича заплановане на 18 жовтня. Сторона захисту буде наполягати на виступі свого підзахисного в режимі відеоконференції. Про це повідомив адвокат Януковича Олександр Горошинський у коментарі кореспонденту УНН.
"Наступна стадія – це буде стадія клопотань сторони захисту. Захист буде ставити питання про обов'язкову участь Віктора Януковича у судовому засіданні з тим, щоб він міг надати свою позицію з приводу вироку Оболонського суду", - зазначив адвокат.
За словами захисника, на початку наступного судового засідання сторона захисту буде звертатись із клопотанням про забезпечення можливості виступу Януковича по відеоконференцзв'язку.
Горошинський додав, що наступне засідання призначене на 18 жовтня на 11 годину.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд викликав експрезидента України Віктора Януковича як обвинуваченого на судове засідання з розгляду апеляційної скарги на 30 вересня.
24 січня Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду - 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.