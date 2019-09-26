Януковича повісткою викликали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Київський апеляційний суд викликав експрезидента України Віктора Януковича як обвинуваченого на судове засідання з розгляду апеляційної скарги на 30 вересня. Про це УНН повідомляє з посиланням на повістку, опубліковану в "Урядовому кур’єрі".
"Київський апеляційний суд викликає Вас як обвинуваченого на 11:00 30 вересня 2019 року", - йдеться у тексті повістки.
Як зазначається, йдеться про апеляційні скарги захисників на вирок Оболонського райсуду Києва від 24 січня 2019 року і на ухвали цього суду від 20 березня 2019 року, якими в задоволенні заяви одного із захисників про виправлення описки та заяви про роз'яснення вироку суду першої інстанції було відмовлено.
Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду - 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.