Януковича повесткой вызвали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Киевский апелляционный суд вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве обвиняемого на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на 30 сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку, опубликованную в "Урядовом курьере".
"Киевский апелляционный суд вызывает Вас в качестве обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019 года", - говорится в тексте повестки.
Как отмечается, речь идет об апелляционных жалобах защитников на приговор Оболонского райсуда Киева от 24 января 2019 года и на постановления этого суда от 20 марта 2019 года, которыми в удовлетворении заявления одного из защитников об исправлении описки и заявления о разъяснении приговора суда первой инстанции было отказано.
Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.