Апелляцию Януковича продолжат рассматривать 18 октября: защита будет настаивать на видеоконференции
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Очередное заседание Киевского апелляционного суда по делу экс-президента Украины Виктора Януковича запланировано на 18 октября. Сторона защиты будет настаивать на выступлении своего подзащитного в режиме видеоконференции. Об этом сообщил адвокат Януковича Александр Горошинский в комментарии корреспонденту УНН.
"Следующая стадия - это будет стадия ходатайств стороны защиты. Защита будет ставить вопрос об обязательном участии Виктора Януковича в судебном заседании с тем, чтобы он мог предоставить свою позицию по поводу приговора Оболонского суда", - отметил адвокат.
По словам защитника, в начале следующего судебного заседания сторона защиты будет обращаться с ходатайством об обеспечении возможности выступления Януковича по видеоконференцсвязи.
Горошинский добавил, что следующее заседание назначено на 18 октября на 11:00.
Напомним, Киевский апелляционный суд вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве обвиняемого на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на 30 сентября.
24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.