Януковича повісткою викликали до суду на 18 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Київський апеляційний суд викликав експрезидента України Віктора Януковича як обвинуваченого на судове засідання з розгляду апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду на 18 жовтня. Про це УНН повідомляє з посиланням на повістку, опубліковану в "Урядовому кур’єрі".
В повістці йдеться, що Київський апеляційний суд викликає Януковича в якості обвинуваченого на 11:00 18 жовтня 2019 року.
Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду - 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.