Януковича повесткой вызвали в суд на 18 октября
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Киевский апелляционный суд вызвал экс-президента Украины Виктора Януковича в качестве обвиняемого на судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене на 18 октября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку, опубликованную в "Правительственном курьере".
В повестке говорится, что Киевский апелляционный суд вызывает Януковича в качестве обвиняемого на 11:00 18 октября 2019 года.
Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.