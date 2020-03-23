Суд переніс розгляд апеляції Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Київський апеляційний суд переніс засідання щодо розгляду апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
"Справу зняли з розгляду через неповний склад суду. Дата наступного засідання буде повідомлено додатково", - сказали в пресслужбі.
Як повідомлялося, Януковича повісткою викликали до суду на 23 березня.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича.
Як повідомлялося раніше в УНН, захист Януковича заявляв, що наполягатиме на виступі свого підзахисного в режимі відеоконференції.
Зазначимо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.