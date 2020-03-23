Суд перенес рассмотрение апелляции Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Киевский апелляционный суд перенес заседание по рассмотрению апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Дело сняли с рассмотрения из-за неполного состава суда. Дату следующего заседания будет сообщено дополнительно", - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось, Януковича повесткой вызвали в суд на 23 марта.
Напомним, Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.
Как сообщалось ранее в УНН, защита Януковича заявляла, что будет настаивать на выступлении своего подзащитного в режиме видеоконференции.
Отметим, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.