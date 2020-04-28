Відвід судді при обранні запобіжного заходу Януковичу розглянуть сьогодні

"Відвід судді Соколова розглядатиметься суддею Матвійчук сьогодні о 17:00", - сказав Донський.

Зазначимо, сьогодні захист Януковича заявив про відвід судді Соколову.

Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Додамо, що Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича.