Відвід судді при обранні запобіжного заходу Януковичу розглянуть сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Суддя Печерського районного суду Києва Галина Матійчук розгляне заяву захисту щодо відводу судді Олексія Соколова, який мав розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Про це журналісту УНН повідомив прокурор Олексій Донський.
"Відвід судді Соколова розглядатиметься суддею Матвійчук сьогодні о 17:00", - сказав Донський.
Зазначимо, сьогодні захист Януковича заявив про відвід судді Соколову.
Нагадаємо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.
Додамо, що Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду експрезидента України Віктора Януковича.