Отвод судьи при избрании меры пресечения Януковичу рассмотрят сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Судья Печерского районного суда Киева Галина Матийчук рассмотрит заявление защиты об отводе судьи Алексея Соколова, который должен был рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом журналисту УНН сообщил прокурор Алексей Донской.
"Отвод судьи Соколова будет рассматриваться судьей Матвийчук сегодня в 17:00", - сказал Донской.
Отметим, сегодня защита Януковича заявил о отводе судьи Соколову.
Напомним, 24 января Оболонский райсуд Киева вынес экс-президенту Украины Виктору Януковичу приговор по делу о государственной измене - 13 лет заключения. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины.
Добавим, что Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защитников на приговор суда первой инстанции по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.