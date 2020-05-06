Суд отказал в изменении территориальной подсудности по делу Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Киевский апелляционный суд отказал защите в изменении территориальной подсудности при рассмотрении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года. Об этом журналисту УНН сообщил прокурор Алексей Донской.
"Суд отказал защитникам в изменении территориальной подсудности", - сказал Донской.
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Также он сообщил, что завтра в 11:30 в Печерском районном суде Киева состоится рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.
Напомним, судья Печерского районного суда Киева Галина Матийчук отказала в отводе судьи Алексея Соколова от рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу в деле по организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.