Суд переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Печерський районний суд Києва переніс на 12 травня розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Про це журналісту УНН повідомив прокурор Олексій Донський.
"Сьогодні задовольнили клопотання про онлайн-трансляцію засідання, для її забезпечення розгляд клопотання перенесли на 12 травня", - сказав Донський.
Як повідомлялося, Київський апеляційний суд відмовив захисту у зміні територіальної підсудності при розгляді клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.
Нагадаємо, суддя Печерського районного суду Києва Галина Матійчук відмовила у відводі судді Олексія Соколова від розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.