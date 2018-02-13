Суд перенес на март рассмотрение жалобы на оправдательный приговор экс-ректору Мельнику

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 82377 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 96558 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 98944 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 112165 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101924 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105251 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112199 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117164 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд перенес на март рассмотрение жалобы на оправдательный приговор экс-ректору Мельнику

Суд перенес на март рассмотрение жалобы на оправдательный приговор экс-ректору Мельнику

Киев  •  УНН

 • 8781 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Апелляционный суд Киевской области перенес на 12 марта рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры Киевской области на оправдательный приговор экс-ректору Национального университета Государственной налоговой службы Украины Петру Мельнику, который был обвинен в растрате имущества вуза. Об этом сообщили УНН в прокуратуре Киевской области.

"Судебное заседание перенесено на 12 марта на 14.30", - сказала в прокуратуре, не уточнив причины переноса заседания, которое должно было состояться сегодня.

Мельник обвинялся в незаконном отчуждении имущества, находящегося в оперативном управлении Национальной академии ГНС Украины, что находилось в Киевской, Хмельницикий областях, а также в г. Симферополь. Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 33 млн грн.

Как сообщал УНН, 11 декабря 2017 года Бородянский районный суд Киевской области признал невиновным экс-ректора Национальной академии ГНСУ Петра Мельника, который обвинялся в растрате недвижимого имущества, принадлежавшего этому вузу.

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