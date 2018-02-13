Суд перенес на март рассмотрение жалобы на оправдательный приговор экс-ректору Мельнику
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Апелляционный суд Киевской области перенес на 12 марта рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры Киевской области на оправдательный приговор экс-ректору Национального университета Государственной налоговой службы Украины Петру Мельнику, который был обвинен в растрате имущества вуза. Об этом сообщили УНН в прокуратуре Киевской области.
"Судебное заседание перенесено на 12 марта на 14.30", - сказала в прокуратуре, не уточнив причины переноса заседания, которое должно было состояться сегодня.
Мельник обвинялся в незаконном отчуждении имущества, находящегося в оперативном управлении Национальной академии ГНС Украины, что находилось в Киевской, Хмельницикий областях, а также в г. Симферополь. Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 33 млн грн.
Как сообщал УНН, 11 декабря 2017 года Бородянский районный суд Киевской области признал невиновным экс-ректора Национальной академии ГНСУ Петра Мельника, который обвинялся в растрате недвижимого имущества, принадлежавшего этому вузу.