Суд переніс на березень розгляд скарги на виправдувальний вирок екс-ректору Мельнику
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Апеляційний суд Київської області переніс на 12 березня розгляд апеляційної скарги прокуратури Київської області на виправдувальний вирок екс-ректору Національного університету Державної податкової служби України Петру Мельнику, який був обвинувачений у розтраті майна вишу. Про це УНН повідомили у прокуратурі Київської області.
“Судове засідання перенесено на 12 березня на 14.30”, — сказала у прокуратурі, не уточнивши водночас про причини перенесення засідання, яке мало відбутися сьогодні.
Мельник обвинувачувався у незаконному відчуженні майна, яке перебувало в оперативному управлінні Національної академії ДПС України, знаходилось в Київській, Хмельницікій областях, а також у м.Сімферополь. Сума завданих державі збитків становить понад 33 млн грн.
Як повідомляв УНН, 11 грудня 2017 року Бородянський районний суд Київської області визнав невинним екс-ректора Національної академії ДПСУ Петра Мельника, який обвинувачувався у розтраті нерухомого майна, що належало цьому вишу.