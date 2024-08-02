Ривненский апелляционный суд изменил меру пресечения экс-руководителю Ривненского областного ТЦК Сергею Луцюку с содержания под стражей на залог в размере 454 200 грн. Его подозревают в избиении подчиненного.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд.

Сообщается, что Ровенский апелляционный суд пересмотрел две апелляционные жалобы защитников Луцюка, поданные на постановление следственного судьи местного суда от 12 июля 2024 года, которым ему продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 10 сентября.

Сторона защиты просила отменить обжалуемое постановление и применить к подзащитному меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей: домашний арест в ночное время суток. Один из защитников дополнил апелляционную жалобу и просил применить к обвиняемому залог в размере 80 прожиточных минимумов доходов граждан для трудоспособных лиц (242 000 гривен).

Сообщается, что позицию защиты поддержал и Луцюк и указал на значительное ухудшение состояния своего здоровья, также просил учесть, что его старший сын сейчас выполняет задачи в зоне боевых действий, а младшему всего три года, принять во внимание факт перечисления личных средств в размере 300 тысяч гривен на нужды Вооруженных Сил Украины.

Против удовлетворения апелляционных жалоб выступил прокурор и указал, что риски, предусмотренные статьей 177 Уголовно-процессуального кодекса Украины, не исчезли. Обвиняемый, находясь на свободе, сможет незаконно влиять на свидетелей и потерпевшего, препятствовать рассмотрению дела, а также добавил, что в УПК Украины отсутствует норма об изменении меры пресечения на более мягкую в случае внесения средств на нужды ВСУ. Настаивал на оставлении обжалуемого постановления следственного судьи местного суда без изменений.

Коллегия судей пришла к выводу о частичном удовлетворении апелляционных жалоб защитников Сергея Луцюка. Отменив обжалуемое постановление следственного судьи местного о продлении бывшему руководителю областного ТЦК и СП меры пресечения в виде содержания под стражей, апелляционный суд принял решение о применении к обвиняемому меры пресечения в виде залога, правда, вдвое увеличив ее размер (150 прожиточных минимумов доходов граждан для трудоспособных лиц, что составляет 454 200 гривен) - говорится в сообщении.

Отмечается, что принимая такое решение, апелляционный суд учел тот факт, что рассмотрение дела все еще находится на стадии подготовительного производства, обвиняемый обязался выполнять ряд процессуальных обязанностей, среди которых:

не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает, без разрешения суда;

прибывать в суд по первому требованию; сообщать суду об изменении места своего проживания и / или места работы;



воздерживаться от общения с потерпевшим и обвиняемым Виталием Козачуком как непосредственно, так и через третьих лиц;



сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.



«Прокурор хоть и указал на наличие рисков, но не обосновал их соответствующими доказательствами. Проанализировав заявленные им риски, апелляционный суд пришел к выводу, что они носят не конкретный, а абстрактный характер и являются попыткой для дальнейшего вмешательства в право человека на свободу», - информирует суд.

Дополнение

Сергея Луцюка подозревают в превышении служебных полномочий и избиении подчиненного. Впоследствии ГБР сообщило ему подозрение в коррупции: не задекларировал состояние на 46 млн грн, в том числе имение в Буковеле.