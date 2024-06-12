Суд отменил решение о восстановлении Богдана Львова в должности судьи Верховного суда

Шестой апелляционный административный суд отменил решение первой инстанции о восстановлении в должности судьи Богдана Львова, передает УНН со ссылкой на Граты.

Детали

Как пишет издание, судьи удовлетворили апелляционную жалобу Верховного суда и отказали Богдану Львову в восстановлении в должности судьи Верховного суда и начислении ему заработной платы за время вынужденного прогула.

Добавим

В сентябре 2022 года журналисты программы "Схемы" сообщили, что у Богдана Львова, который тогда был председателем Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда, есть российское гражданство.

В октябре Львов был отчислен из штата Верховного суда на основании письма Службы безопасности Украины о проверке наличия российского гражданства.

Львов не согласился с увольнением и подал иск против Верховного суда. Киевский окружной административный суд рассматривал иск и удовлетворил его, ссылаясь на то, что письмо СБУ не является достаточным доказательством. Верховный суд не согласился и подал апелляцию.