Суд скасував рішення про поновлення Богдана Львова на посаді судді Верховного суду
Київ • УНН
Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення про поновлення на посаді судді Богдана Львова, звільненого з Верховного Суду через його ймовірне російське громадянство, і відмовився виплатити йому заробітну плату за час вимушеного прогулу.
Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення першої інстанції про поновлення на посаді судді Богдана Львова, передає УНН із посиланням на Грати.
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Як пише видання, чудді задовольнили апеляційну скаргу Верховного суду та відмовили Богдану Львову у поновленні на посаді судді Верховного суду та нарахуванні йому заробітної плати за час вимушеного прогулу.
Додамо
У вересні 2022 року журналісти програми "Схеми" повідомили, що у Богдана Львова, який тоді був головою Касаційного господарського суду у складі Верховного суду, є російське громадянство.
У жовтні Львова було відраховано зі штату Верховного суду на підставі листа Служби безпеки України щодо перевірки наявності російського громадянства.
Львов не погодився зі звільненням та позвався проти Верховного суду. Київський окружний адміністративний суд розглядав позов та задовольнив його, посилаючись на те, що лист СБУ не є достатнім доказом. Верховний суд не погодився і подав апеляцію.