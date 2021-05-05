Суд оштрафовал участника протеста под Офисом Президента Влада Сорда за хранение ордена Богдана Хмельницкого

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"Признать (Сорда - ред.) виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1ст.186-1КУпАП и применить к нему наказание в виде штрафа в размере 75 необлагаемых минимумов доходов граждан, что в сумме составляет 1275 гривен с конфискацией ордена Богдана Хмельницкого III степени, №83075, который находится при материалах дела", - говорится в постановлении суда.

Детали

Также с Сорда суд взыскал в пользу государства судебный сбор в сумме 454,00 грн.

Так, в материалах решения отмечается, что Сорд находясь после обстрелов под Иловайском в больнице, получил от мужчины в униформе "дубок" орден Богдана Хмельницкого III степени. На тот момент, включая его, в больничной палате находилось примерно 5-7 человек, с травмами различной тяжести полученными в зоне АТО.

В документе сообщается, что осознавая, что процедура награждения состоялась с очевидными нарушениями, после подписания контракта с 93 ОМБр "Холодный Яр" в 2015 году и до увольнения в 2018 году, Сорд не афишировал командованию или сослуживцам наличие у него данного ордена, ведь не хотел отличаться и считал, что был награжден не благодаря боевым заслугам или подвигам, а по стечению обстоятельств, за что чувствовал стыд и угрызения совести. Осенью 2018 года, уже после увольнения из рядов ВСУ, он впервые и в последний раз одел орден на "Марш Героев", который проходил в Киеве, по просьбе главы Винницкого отделения ОО "Ветеранское братство".

В судебном заседании Сорд отметил, что орденская книжка со временем была утрачена, в связи с чем, предъявить ее суду для осмотра не представляется возможным.

Дополнение

Ранее сообщалось, что полиция изъяла орден Богдана Хмельницкого III степени и составила административный протокол за незаконные действия в отношении государственных наград на винничанина - участника акции под Офисом Президента 20 марта. По информации из ОП, указанный гражданин государственными наградами не награждался.



Напомним, Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест одного из участников акции под Офисом Президента (ОП) Украины Влада Сорда, которому сообщили о подозрении в "хулиганстве с использованием оружия".



Контекст

В Киеве 20 марта возле Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".

В МВД Украины вскоре опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста мужчина бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Однако в управлении административными зданиями Государственного управления делами сообщили, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению здания Офиса Президента, после акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, составляет 1 571 610 гривен.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП.