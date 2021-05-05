Суд оштрафував учасника протесту під Офісом Президента Влада Сорда за зберігання ордена Богдана Хмельницького

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"Визнати (Сорда – ред.) винним увчиненні правопорушення,передбаченого ч.1ст.186-1КУпАП та застосувати до нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що в сумі становить 1275 гривень з конфіскацією ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, №83075, який знаходиться при матеріалах справи", - йдеться в постанові суду.

Деталі

Також з Сорда суд стягнув на користь держави судовий збір в сумі 454,00 грн.

Так, у матеріалах рішення зазначається, що Сорд перебуваючи після обстрілів під Іловайськом у лікарні, отримав від чоловіка в однострої "дубок" орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. На той момент, включно з ним, в лікарняній палаті знаходилося приблизно 5-7 чоловік, з травмами різної важкості отриманими в зоні АТО.

У документі повідомляється, що усвідомлюючи, що процедура нагородження відбулася з очевидними порушеннями, після підписання контракту з 93 ОМБр "Холодний Яр" у 2015 році і до звільнення у 2018 році, Сорд не афішував командуванню чи співслужбовцям наявність в нього даного ордену, адже не хотів вирізнятися та вважав, що був нагороджений не завдяки бойовим заслугам чи подвигам, а через збіг обставин, за що відчував сором та докори сумління. Восени 2018 року, вже після звільнення з лав ЗСУ, він вперше та востаннє одягнув орден на "Марш Героїв", що проходив у Києві, на прохання очільника Вінницького осередку ГО "Ветеранське братерство".

У судовому засіданні Сорд зазначив, що орденська книжка з часом була втрачена, у зв'язку з чим, пред'явити її суду для огляду не представляється можливим.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що поліція вилучила орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня і склала адміністративний протокол за незаконні дії щодо державних нагород на вінничанина - учасника акції під Офісом Президента 20 березня. За інформацією з ОП, вказаний громадянин державними нагородами не нагороджувався.



Нагадаємо, Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт одного з учасників акції під Офісом Президента (ОП) України Влада Сорда, якому повідомили про підозру в “хуліганстві з використанням зброї”.



Контекст

У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.

Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручалася в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.

У МВС України згодом опублікували відео, на якому видно, як затриманий на акції протесту чоловік б’є шибки дверей Офісу Президента.

Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн грн.

Проте в управлінні адміністративними будинками Державного управління справами повідомили, що орієнтовна вартість робіт з ремонту та відновлення будівлі Офісу Президента, після акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, становить 1 571 610 гривень.

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив раніше, що мітинг під Офісом Президента у суботу, 20 березня, не планувався як мирна акція. При цьому, з його слів, вже встановлені особи, які підпалювали двері, били вікна та закликали до вчинення хуліганських дій біля будівлі ОП.