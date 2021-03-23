Акція протесту під Офісом Президента: суд відправив під цілодобовий домашній арешт Сорда

Деталі

Так, суд задовольнив клопотання прокурора про застосування до Сорда запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Що було раніше

Одному з учасників акції під Офісом Президента (ОП) України Владу Сорду, затриманому правоохоронцями напередодні, повідомили про підозру в “хуліганстві з використанням зброї”.

Також одному з організаторів акції біля Офісу Президента України повідомили про підозру.



Доповнення

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що мітинг під Офісом Президента у суботу, 20 березня, не планувався як мирна акція. При цьому вже встановлені особи, які підпалювали двері, били вікна та закликали до вчинення хуліганських дій біля будівлі ОП 20 березня.

Контекст

У Києві 20 березня біля Офісу Президента відбулася акція протесту. Активісти підійшли практично впритул до будівлі з плакатами та гучною музикою. Протестувальники почали застосовувати піротехніку — димові шашки, петарди та фаєри. Почали кидати фарбою в будівлю ОП та розписувати фарбою стіни й двері.

Як зазначили у пресцентрі МВС, правоохоронці у ситуацію не втручались.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що поліція свідомо не втручається в протест, який відбувався під стінами Офісу Президента. Дії протестувальників він назвав провокацією і аж ніяк не “мирною акцією”.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження на ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

У МВС України опублікували відео, на якому видно, як затриманий на вчорашній акції протесту чоловік — б’є шибки дверей Офісу Президента.

Внаслідок масової акції було пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема розписано аерозольною фарбою, розбито скло у вхідних дверях та вікно на першому поверсі. Завдані вандалами пошкодження оцінили у 2 млн. грн.