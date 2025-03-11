Суд ограничил Порошенко срок ознакомления с "угольным делом"

Печерский районный суд Киева ограничил до 15 апреля сроки ознакомления с делом пятому президенту Украины, ныне народному депутату Петру Порошенко, который подозревается в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

По ходатайству ГБР Печерский районный суд Киева ограничил сроки ознакомления с делом пятому президенту Украины, ныне народному депутату, которого Бюро подозревает в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций. Согласно постановлению суда, срок для ознакомления с материалами досудебного расследования установлен до 15 апреля 2025 года

В ГБР напомнили, что ранее следователи подали в Печерский районный суд Киева ходатайство о установлении подозреваемым действующему и бывшему народным депутатам и топ-менеджеру угольной сферы, а также их защитникам срока для ознакомления с материалами досудебного расследования.

ГБР завершило расследование уголовного производства по организации преступной схемы поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен еще 2 сентября 2022 года. Тогда же материалы дела были переданы на ознакомление стороне защиты и подозреваемым. Однако подозреваемые, в частности действующий народный депутат, злоупотребляют своими процессуальными правами и не появляются для ознакомления с материалами производства