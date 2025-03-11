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Суд обмежив Порошенку термін ознайомлення з "вугільною справою"

Київ • УНН

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Печерський суд встановив експрезиденту Порошенку термін до 15 квітня 2025 року для ознайомлення з матеріалами справи про держзраду. Справа стосується постачання вугілля з окупованих територій на 1,5 млрд грн.

Суд обмежив Порошенку термін ознайомлення з "вугільною справою"

Печерський районний суд Києва обмежив до 15 квітня терміни ознайомлення зі справою п'ятому президенту України, нині народному депутату Петру Порошенку, який підозрюється у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.

За клопотанням ДБР Печерський районний суд Києва обмежив терміни ознайомлення зі справою п'ятому президенту України, нині народному депутату, якого Бюро підозрює у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій. Відповідно до ухвали суду, строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування встановлено до 15 квітня 2025 року 

- йдеться в повідомленні.

У ДБР нагадали, що раніше слідчі подали до Печерського районного суду Києва клопотання про встановлення підозрюваним чинному та колишньому народним депутатам та топменеджеру вугільної сфери, а також їхнім захисникам строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

ДБР завершило розслідування кримінального провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 мільярда гривень ще 2 вересня 2022 року. Тоді ж матеріали справи були передані на ознайомлення стороні захисту та підозрюваним. Однак підозрювані, зокрема чинний народний депутат, зловживають своїми процесуальними правами та не з’являються для ознайомлення з матеріалами провадження 

- додали в ДБР.

Нагадаємо

Державне бюро розслідувань повідомило, що звернулось до суду щодо обмеження термінів ознайомлення з "вугільною справою", фігурантом якої є п'ятий президент України Петро Порошенко.

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