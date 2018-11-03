Суд избрал меры пресечения четырем причастным к покушению на координатора С14
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Бориспольский горрайонный суд Киевской области избрал меру пресечения четырем задержанным по делу покушения на координатора С14 Сергея Мазура. Об этом сообщил сам Сергей Мазур в Facebook, передает УНН.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Олегу Акимову, который, по словам координатора С14, забрасывал гранату в его комнату.
Такую же меру пресечения суд избрал другу Акимова - Андрею Павленко.
Так же суд арестовал на два месяца еще одного исполнителя покушения Андрея Вирченко.
Меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в размере 145 тысяч грн суд избрал Руслану Бальянову. Как сообщает С.Мазур, этот человек продал гранату причастным к покушению.
Сейчас продолжается избрание меры пресечения последнему из задержанных по делу о покушении на координатора С14.
Как сообщал УНН, правоохранители Киевской области задержали пятерых подозреваемых в совершении покушения на убийство руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура - исполнителей и заказчика.
Напомним, 10 октября в Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора ультраправой организации С14 Сергея Мазура бросили взрывное устройство.
По данным полиции, координатора С14 "заказали" за 3 тысячи долларов.