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Суд избрал меры пресечения четырем причастным к покушению на координатора С14

Суд избрал меры пресечения четырем причастным к покушению на координатора С14

Киев  •  УНН

 • 12301 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Бориспольский горрайонный суд Киевской области избрал меру пресечения четырем задержанным по делу покушения на координатора С14 Сергея Мазура. Об этом сообщил сам Сергей Мазур в Facebook, передает УНН.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Олегу Акимову, который, по словам координатора С14, забрасывал гранату в его комнату.

Такую же меру пресечения суд избрал другу Акимова - Андрею Павленко.

Так же суд арестовал на два месяца еще одного исполнителя покушения Андрея Вирченко.

Меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в размере 145 тысяч грн суд избрал Руслану Бальянову. Как сообщает С.Мазур, этот человек продал гранату причастным к покушению.

Сейчас продолжается избрание меры пресечения последнему из задержанных по делу о покушении на координатора С14.

Как сообщал УНН, правоохранители Киевской области задержали пятерых подозреваемых в совершении покушения на убийство руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура - исполнителей и заказчика.

Напомним, 10 октября в Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора ультраправой организации С14 Сергея Мазура бросили взрывное устройство.

По данным полиции, координатора С14 "заказали" за 3 тысячи долларов.

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