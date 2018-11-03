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Суд обрав запобіжні заходи чотирьом причетним до замаху на координатора С14

Суд обрав запобіжні заходи чотирьом причетним до замаху на координатора С14

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Бориспільський міськрайонний суд Київської області обрав запобіжний захід чотирьом затриманим у справі замаху на координатора С14 Сергія Мазура. Про це повідомив сам Сергій Мазур у Facebook, передає УНН.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці Олегу Акімову, який, за словами координатора С14, закидав гранату у його кімнату.

Такий же запобіжний захід суд обрав другу Акімова - Андрію Павленку.

Так само суд арештував на два місяці ще одного виконавця замаху Андрія Вірченка.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у розмірі 145 тисяч грн суд обрав Руслану Бальянову. Як повідомляє С.Мазур, цей чоловік продав гранату причетним до замаху.

Наразі триває обрання запобіжного заходу останньому із затриманих у справі замаху на координатора С14.

Як повідомляв УНН, правоохоронці Київської області затримали п’ятьох підозрюваних у скоєнні замаху на вбивство керівника громадської організації С14 Сергія Мазура — виконавців та замовника.

Нагадаємо, 10 жовтня у Борисполі Київської області у вікно квартири координатора ультраправої організації С14 Сергія Мазура кинули вибуховий пристрій.

За даними поліції, координатора С14 "замовили" за 3 тисячі доларів.

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