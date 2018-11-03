Суд обрав запобіжні заходи чотирьом причетним до замаху на координатора С14
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Бориспільський міськрайонний суд Київської області обрав запобіжний захід чотирьом затриманим у справі замаху на координатора С14 Сергія Мазура. Про це повідомив сам Сергій Мазур у Facebook, передає УНН.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці Олегу Акімову, який, за словами координатора С14, закидав гранату у його кімнату.
Такий же запобіжний захід суд обрав другу Акімова - Андрію Павленку.
Так само суд арештував на два місяці ще одного виконавця замаху Андрія Вірченка.
Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у розмірі 145 тисяч грн суд обрав Руслану Бальянову. Як повідомляє С.Мазур, цей чоловік продав гранату причетним до замаху.
Наразі триває обрання запобіжного заходу останньому із затриманих у справі замаху на координатора С14.
Як повідомляв УНН, правоохоронці Київської області затримали п’ятьох підозрюваних у скоєнні замаху на вбивство керівника громадської організації С14 Сергія Мазура — виконавців та замовника.
Нагадаємо, 10 жовтня у Борисполі Київської області у вікно квартири координатора ультраправої організації С14 Сергія Мазура кинули вибуховий пристрій.
За даними поліції, координатора С14 "замовили" за 3 тисячі доларів.