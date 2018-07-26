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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34664 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 100595 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 122727 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 130360 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168303 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153053 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Суд избрал арест для водителя Hummer, который насмерть сбил девочку в Киеве

Суд избрал арест для водителя Hummer, который насмерть сбил девочку в Киеве

Киев  •  УНН

 • 32756 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева избрал арест для водителя Hummer Кирилла Островского, который насмерть сбил девочку на пешеходном переходе в столице и пытался скрыться с места происшествия, передает корреспондент УНН.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, применить к подозреваемому Островскому меру пресечения содержание под стражей без определения суммы залога сроком на два месяца", - говорится в решении суда.

Как отмечается, стороной обвинения было предоставлено обоснованную и убедительную информацию относительно существования рисков ненадлежащего исполнения процессуальных обязанностей, которые возлагаются на подозреваемого в случае избрания ему иной меры пресечения и принимая во внимание тяжелые последствия совершенного подозреваемым правонарушения.

Напомним, ДТП произошло на бульваре Леси Украинки 24 июля в 22:30. В результате ДТП погибла 10-летняя девочка.
Следствием установлено, что водитель автомобиля Hummer, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе вместе с матерью. От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.

Водителю Hummer сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), а также дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Прокуратура будет просить арестовать водителя Hummer.

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