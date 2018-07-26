Суд избрал арест для водителя Hummer, который насмерть сбил девочку в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева избрал арест для водителя Hummer Кирилла Островского, который насмерть сбил девочку на пешеходном переходе в столице и пытался скрыться с места происшествия, передает корреспондент УНН.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, применить к подозреваемому Островскому меру пресечения содержание под стражей без определения суммы залога сроком на два месяца", - говорится в решении суда.
Как отмечается, стороной обвинения было предоставлено обоснованную и убедительную информацию относительно существования рисков ненадлежащего исполнения процессуальных обязанностей, которые возлагаются на подозреваемого в случае избрания ему иной меры пресечения и принимая во внимание тяжелые последствия совершенного подозреваемым правонарушения.
Напомним, ДТП произошло на бульваре Леси Украинки 24 июля в 22:30. В результате ДТП погибла 10-летняя девочка.
Следствием установлено, что водитель автомобиля Hummer, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе вместе с матерью. От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.
Водителю Hummer сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего), а также дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Прокуратура будет просить арестовать водителя Hummer.